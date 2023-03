Cremonese, Ciofani traccia la strada: "La salvezza non è un'utopia" (Di lunedì 6 marzo 2023) L'augurio è che la partita con la Roma sia stata quella della svolta" Suona la carica Daniel Ciofani: l'esperto attaccante della Cremonese, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha tracciato la ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 6 marzo 2023) L'augurio è che la partita con la Roma sia stata quella della svolta" Suona la carica Daniel: l'esperto attaccante della, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, hato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FutbolDaltonico : RT @CGrigiorosso: Il capitano della #Cremonese Daniel #Ciofani a @Gazzetta_it: 'Prima di tirare il rigore alla Roma ero sereno, sapevamo ch… - CGrigiorosso : Il capitano della #Cremonese Daniel #Ciofani a @Gazzetta_it: 'Prima di tirare il rigore alla Roma ero sereno, sapev… - infoitsport : Cremonese, Ciofani ci crede: “La salvezza non è un’utopia” - CalcioPillole : #Cremonese, #Ciofani ci crede: 'La salvezza non è un'utopia'. #SerieA #news #cip - sportli26181512 : Ciofani: 'Con Ballardini è cambiato tutto. Cremonese, la salvezza non è un'utopia': Ciofani: 'La Cremonese è viva.… -