Cremonese, Ciofani ci crede: «La salvezza non è un'utopia» (Di lunedì 6 marzo 2023) Daniel Ciofani, attaccante e capitano della Cremonese, ha parlato della stagione e dell'obiettivo stagionale alla Gazzetta dello Sport Daniel Ciofani, attaccante e capitano della Cremonese, ha parlato della stagione e dell'obiettivo stagionale alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Cremona aspettava da tempo questa gioia della vittoria in Serie A. Il risultato è frutto del nostro percorso di crescita. Da piccolo tifavo Milan. salvezza? Non è un'utopia proviamo a viverlo come un sogno partendo dalla gara contro il Sassuolo. Con la Roma speriamo possa essere stata la partita della svolta».

