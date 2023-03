Cremonese | Ballardini | «Troppo rinunciatari | la Serie A non perdona»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #SassuoloCremonese, le dichiarazioni post partita di #Ballardini - CorSport : ??? La #Cremonese perde con il #Sassuolo ??? 'Pagati i 2-3 giorni dopo la gara con la #Roma...' ?? Il commento di… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo-Cremonese, Ballardini: “Non voglio colpevolizzare Carnesecchi. Chiriches…” - Mediagol : Sassuolo-Cremonese, Ballardini: “Non voglio colpevolizzare Carnesecchi. Chiriches…” - artsclavi1 : Tra i tanti #misteri che mi tormentano....dove compra le #cuffie #Ballardini ? Anche perché di taglia smisurata #Cremonese -

... decide Bajrami Nell'intervallosi gioca la carta Dessers al posto di Felix. Il Sassuolo potrebbe chiudere anzitempo la contesa al 55' ma la traversa dice no a Defrel. Larespira ......Nell'intervalloprova a giocare la carta Dessers al posto di Afena - Gyan . Il Sassuolo invece potrebbe chiudere al 10' della ripresa quando la traversa dice no a Defrel. Poi, la...... bravo in due circostanze a salvare ladal 3 - 0. Gli ospiti però riescono a rientrare in ...si lasciano prendere dalla frenesia e lasciano non pochi spazi offensivi alla squadra di

Cremonese, Ballardini: "Buona partita, ma la Serie A è questa. Bravissimo Dessers" TUTTO mercato WEB

Partita incredibile al Mapei Stadium. Il Sassuolo va in vantaggio 2-0 nel primo tempo, si fa rimontare dalla Cremonese ma poi ha la forza di trovare il gol vittoria al 92', quando l’inerzia della gara ...Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha commentato così la sconfitta con il Sassuolo ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo potevamo essere più bravi. Siamo stati troppo puliti e ...