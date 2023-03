Creed III: perché Sylvester Stallone non c'è? Michael B. Jordan svela i veri motivi (Di lunedì 6 marzo 2023) I produttori di Creed III hanno scelto di fare a meno di Sylvester Stallone per la continuazione del franchise, Michael B. Jordan svela i veri motivi alla base dell'assenza del divo. Nonostante il debutto record al box office americano, l'assenza di Sylvester Stallone da Creed 3 è l'elefante nella stanza con cui i protagonista e neoregista Michael B. Jordan deve fare i conti. Jordan ha svelato i veri motivi della scelta di escludere Stallone dal franchise spinoff di Rocky in una recente intervista. Creed 4: Sylvester Stallone farebbe un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) I produttori diIII hanno scelto di fare a meno diper la continuazione del franchise,B.alla base dell'assenza del divo. Nonostante il debutto record al box office americano, l'assenza dida3 è l'elefante nella stanza con cui i protagonista e neoregistaB.deve fare i conti.hato idella scelta di escluderedal franchise spinoff di Rocky in una recente intervista.4:farebbe un ...

