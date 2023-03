Creed 3: Michael B. Jordan e Tessa Thompson hanno fatto terapia di coppia per prepararsi al film (Di lunedì 6 marzo 2023) Per prepararsi al meglio ai rispettivi ruoli in Creed 3, nuovo capitolo del franchise spinoff di Rocky, i due attori si sono sottoposti a una terapia di coppia. Michael B. Jordan e Tessa Thompson hanno deciso di testare fino in fondo il "metodo" di recitazione, prendendo parte a una terapia di coppia per prepararsi al ritorno in Creed 3. Una terapia non per loro stessi, ovviamente, ma per i personaggi che interpretano rispettivamente: Adonis Creed e la compagna Bianca. A rivelarlo è stato proprio l'attrice in una recente intervista ai microfoni di People: "A volte la linea di demarcazione tra il personaggio e noi si confonde perché ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Peral meglio ai rispettivi ruoli in3, nuovo capitolo del franchise spinoff di Rocky, i due attori si sono sottoposti a unadiB.deciso di testare fino in fondo il "metodo" di recitazione, prendendo parte a unadiperal ritorno in3. Unanon per loro stessi, ovviamente, ma per i personaggi che interpretano rispettivamente: Adonise la compagna Bianca. A rivelarlo è stato proprio l'attrice in una recente intervista ai microfoni di People: "A volte la linea di demarcazione tra il personaggio e noi si confonde perché ...

