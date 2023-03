Creed 3: debutto record da 58,6 milioni al box office USA, miglior apertura di sempre per un film sportivo (Di lunedì 6 marzo 2023) Creed 3 manda al tappeto il botteghino americano conquistando il pubblico e segnando un debutto record da 58,6 milioni. Creed 3 non delude le aspettative e segna la miglior apertura del franchise nonché la miglior apertura per un film sullo sport di sempre. Il terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, che segna il debutto alla regia del protagonista Michael B. Jordan, conquista la vetta del box office USA con 58,6 milioni raccolti in 4,007 sale, e una media per sala di 14.638 dollari. Di questo passo, Creed III si prepara a diventare il titolo della saga di Creed con il maggior incasso negli Stati Uniti puntando a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023)3 manda al tappeto il botteghino americano conquistando il pubblico e segnando unda 58,63 non delude le aspettative e segna ladel franchise nonché laper unsullo sport di. Il terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, che segna ilalla regia del protagonista Michael B. Jordan, conquista la vetta del boxUSA con 58,6raccolti in 4,007 sale, e una media per sala di 14.638 dollari. Di questo passo,III si prepara a diventare il titolo della saga dicon il maggior incasso negli Stati Uniti puntando a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrApocalypse : il peggior Creed, #Creed3, sbanca i cinema USA con 58,6 milioni in 72 ore, oltre 100 in tutto il mondo. L'insensate… - Il_Nerdastro : Incassi da KO. Come da pronostico, #Creed3 stravince al Boxoffice USA, piazzandosi al primo posto, raggiungendo la… - SilvSottile : #BoxOffice USA - Debutto in testa da 22 milioni di dollari per #Creed3 #CreedIII #Creed: - lucianolampione : CREED III: il primo film senza Rocky e con il debutto di Micheal b Jordan come regista, dico solo WOW una regia pau… - ciccolombo : Creed mette KO il Box Office: debutto da mezzo milione di euro -