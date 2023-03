Cpac, la delegazione di Fdi dall’ambasciatrice italiana a Washington: temi e impegno nelle relazioni Italia-Usa (Di lunedì 6 marzo 2023) I parlamentari di @fratellidItalia presenti a Washington in occasione del @Cpac C. Fidanza, F.Mollicone, M. Rotelli, P. Ambrogio, G. Caramanna, A. Di Giuseppe, A. Giordano, E. Leonardi, P. Marcheschi, F. Pietrella, S. Petrucci e F. Roscani hanno incontrato l’ambasciatrice Italiana a Washington Mariangela Zappia. Il lungo ed interessante colloquio ha avuto luogo nella sede dell’ambasciata d’Italia e si è incentrato sui temi di maggior interesse nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Risposta europea al piano anti-inflazione Usa, crisi ucraina, sfida con la Cina, valorizzazione della nostra comunità italoamericana, relazioni commerciali, culturali e turistiche transatlantiche, difesa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) I parlamentari di @fratellidpresenti ain occasione del @C. Fidanza, F.Mollicone, M. Rotelli, P. Ambrogio, G. Caramanna, A. Di Giuseppe, A. Giordano, E. Leonardi, P. Marcheschi, F. Pietrella, S. Petrucci e F. Roscani hanno incontrato l’ambasciatriceMariangela Zappia. Il lungo ed interessante colloquio ha avuto luogo nella sede dell’ambasciata d’e si è incentrato suidi maggior interessetrae Stati Uniti. Risposta europea al piano anti-inflazione Usa, crisi ucraina, sfida con la Cina, valorizzazione della nostra comunità italoamericana,commerciali, culturali e turistiche transatlantiche, difesa ...

