(Di lunedì 6 marzo 2023) "Mi sembrava che il Presidente del Consiglio non fosse convinto e avesse bisogno di un forte supporto per convincersi della opportunità di istituire la. Io uscii da quella riunione (del 6 ...

Lo ha messo a verbale, sentito dai pm di Bergamo il 18 giugno 2020 come teste, Giovanni, direttore Prevenzione del Ministero della Salute ed ex direttore Malattie infettive dell'Iss, ...Lo afferma Giovanni, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, in merito alla pandemia di- 19. sat/gtr'Questa settimana si osserva un ulteriore lieve diminuzione del numero di casi di- 19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 45 casi per 100.000 abitanti. Aumenta ... Giovanni, ...

Covid, Rezza a pm: zona rossa serviva e c'era indecisione Agenzia ANSA

