Covid | Pat | udienza con procedimento incidente probatorio

(Di lunedì 6 marzo 2023) - Gli infettivologi Galli e Pregliasco scelti come consulenti del Pio Albergo Trivulzio sostengono che non si potesse fare di più e che sono stati utilizzati tutti i mezzi

- Gli infettivologi Galli e Pregliasco scelti come consulenti del Pio Albergo Trivulzio sostengono che non si potesse fare di più e che sono stati utilizzati tutti i mezzi...fare chiarezza nelle nuove indagini sulle morti avvenute nella Rsa durante la prima ondata. ...passata a nuovo ruolo - aveva respinto l'istanza di archiviazione formulata dai pm per il dg del...L'onda lunga dell'inchiesta di Bergamo arriva a Milano e rianima le speranze dei familiari delle vittime della pandemia. Mentre la procura di Bergamo chiude le indagini per 19 persone della catena ...

