Covid, nei verbali il “no” degli industriali alla zona rossa. Bonometti ai pm disse “non ricordo”, poi ammise la “richiesta” a Fontana (Di lunedì 6 marzo 2023) Prima disse “non ricordo”, poi incalzato dai pm Marco Bonometti ammise di aver avanzato al governatore lombardo Attilio Fontana la “richiesta” di non istituire la zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, diventati nel frattempo il principale focolaio di coronavirus. Dai verbali dell’inchiesta sulla gestione del Covid in Val Seriana a marzo 2020, emerge nero su bianco il “no” degli industriali a una possibile chiusura per arginare i contagi, misura all’epoca già in vigore a Codogno. Bonometti, all’epoca presidente di Confindustria Lombardia, è stato convocato come teste negli uffici della Procura di Bergamo nel giugno di tre anni fa: gli inquirenti volevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Prima“non”, poi incalzato dai pm Marcodi aver avanzato al governatore lombardo Attiliola “” di non istituire lanei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, diventati nel frattempo il principale focolaio di coronavirus. Daidell’inchiesta sulla gestione delin Val Seriana a marzo 2020, emerge nero su bianco il “no”a una possibile chiusura per arginare i contagi, misura all’epoca già in vigore a Codogno., all’epoca presidente di Confindustria Lombardia, è stato convocato come teste negli uffici della Procura di Bergamo nel giugno di tre anni fa: gli inquirenti volevano ...

