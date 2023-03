Covid Liguria, terapie intensive vuote: nessun paziente positivo ricoverato in rianimazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono in tutto 90 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali liguri. nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore Leggi su lanazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono in tutto 90 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali liguri.decesso registrato nelle ultime 24 ore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Covid Liguria, terapie intensive vuote - BasicLifeSupp : Covid. In Liguria nessun ricoverato in terapia intensiva per la prima volta da inizio pandemia - Podeclau1 : @Agenzia_Ansa @GIMBE “Covid, per la prima volta dopo tre anni in Liguria nessun paziente in terapia intensiva” ( La… - BJLiguria : Nessun positivo al Covid in terapia intensiva in Liguria, è la prima volta - paolabardelle : RT @andreatelchime: Dopo 3 anni, in Liguria zero ricoveri per Covid in terapia intensiva. Quanta strada abbiamo fatto grazie alla #medicina… -