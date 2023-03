Covid, le notizie. Gimbe: calo casi (-9,4%) e morti (-6,6%), intensive su (+3%). DIRETTA (Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi 7 giorni si registra un calo dei contagi e dei decessi. Stabili i ricoveri e lieve risalita delle terapie intensive. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe riferito alla settimana 24 febbraio-2 marzo. Rispetto alla settimana precedente, Gimbe evidenzia una diminuzione di nuovi casi (26.658 contro 29.438), dei decessi (228 contro 244) e delle persone in isolamento domiciliare (144.636 contro 165.641) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi 7 giorni si registra undei contagi e dei decessi. Stabili i ricoveri e lieve risalita delle terapie. Lo rileva il monitoraggio della Fondazioneriferito alla settimana 24 febbraio-2 marzo. Rispetto alla settimana precedente,evidenzia una diminuzione di nuovi(26.658 contro 29.438), dei decessi (228 contro 244) e delle persone in isolamento domiciliare (144.636 contro 165.641)

