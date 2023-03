Covid | le carte dell’inchiesta | tamponi per tutti? Una caz…a Le parole rivelatrici | la pandemia allunga la vita al governo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sarà pur vero che è impossibile e non auspicabile che si metta in piedi una “Norimberga” giudiziaria per come l’Italia ha gestito lada19. Ma di certo l’inchiesta di Bergamo ha il merito di far venire alla luce, in tempi che non sono più emergenziali, il livello di inefficienza e inettitudine con cui ile i tecnici dell’epoca affrontarono l’intera vicenda. E non dimentichiamo quanto Giuseppe Conte cercò di sfruttare a proprio vantaggio quella fase parlando di “modello Italia”. Altro che modello. Sono cose già dette e risapute ma vedere nero su bianco, nelle, gli stessi protagonisti che avrebbero dovuto tutelare la nostra salute accusare proprio il ministero della salute di non essere all’altezza, e non solo per il mancato aggiornamento del piano pandemico, ...