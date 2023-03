Covid Italia, in ultimi 7 giorni calo contagi e morti: report Gimbe (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2023, rispetto alla precedente, “una diminuzione di nuovi casi (-9,4%), dei decessi (-6,6%). Stabili i ricoveri con sintomi (-1%), mentre aumentano le terapie intensive (+3%)”. “Dopo l’aumento della settimana scorsa – sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si registra un nuovo calo (-9,4%) dei nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Da oltre 29 mila nella settimana precedente scendono a oltre 26 mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 3.800 casi al giorno”. Secondo Gimbe, “i nuovi casi aumentano in 4 Regioni: dal +5% del Molise al +63,2% della Valle d’Aosta. In calo le restanti 17 Regioni: dal -0,6% della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2023, rispetto alla precedente, “una diminuzione di nuovi casi (-9,4%), dei decessi (-6,6%). Stabili i ricoveri con sintomi (-1%), mentre aumentano le terapie intensive (+3%)”. “Dopo l’aumento della settimana scorsa – sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– si registra un nuovo(-9,4%) dei nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Da oltre 29 mila nella settimana precedente scendono a oltre 26 mila, con una media mobile a 7di oltre 3.800 casi al giorno”. Secondo, “i nuovi casi aumentano in 4 Regioni: dal +5% del Molise al +63,2% della Valle d’Aosta. Inle restanti 17 Regioni: dal -0,6% della ...

