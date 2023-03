Covid in Toscana: nessun decesso, oggi 6 marzo. Sono 68 i nuovi contagi. 163 i ricoveri (9 in terapia intensiva) (Di lunedì 6 marzo 2023) Non Sono stati registrati decessi, fortunatamente, per Covid, in Toscana, oggi 6 marzo 2023. Mentre Sono 68 i nuovi casi delle ultime ventiquattr'ore: 18 Sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 50 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 marzo 2023) Nonstati registrati decessi, fortunatamente, per, in2023. Mentre68 icasi delle ultime ventiquattr'ore: 18stati confermati con tampone molecolare e gli altri 50 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

