Covid | Djokovic e il visto negato in Usa | Heather Parisi reagisce così

(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “Gli Usa negano ildi entrata a Noleperché non è vaccinato, anche se ha già avuto il19. Non è più scienza, è un culto da venerare ciecamente”. A scriverlo sui social è, commentando la decisione degli Stati Uniti di negare l’ingresso nel Paese al tennista serbo per poter giocare ai tornei di Indian Wells e Miami. Le autorità Usa hanno infatti rigettato la richiesta di deroga del campione del mondo che, come è noto, non è vaccinato contro il. L'articolo proviene da Italia Sera.

