Covid, Cartabellotta (Gimbe) avverte: «I contagi Covid sono ampiamente sottostimati» (Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi sette giorni calano i pazienti positivi al Covid (-9,4%) e dei decessi (-6,6%). Restano stabili, invece, i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria (-1%) e in leggera risalita le ospedalizzazioni in terapia intensiva (+3%). È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, analizzando i dati della scorsa settimana, ossia dal 24 febbraio al 2 marzo. Rispetto alla rilevazione precedente, nel report di Gimbe emerge dunque una diminuzione di nuovi casi (26.658 contro 29.438 rispetto a due settimane fa), così come dei decessi (228 contro 244, con una media di 33 al giorno rispetto ai 35 della settimana precedente), e delle persone in isolamento domiciliare (144.636 contro 165.641). Quanto alla pressione ospedaliera, secondo quanto riferito da Gimbe i pazienti ricoverati con ...

