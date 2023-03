(Di lunedì 6 marzo 2023) Carlonon è iscritto al Pd ma è stato eletto nelle sue file e, come confermato in un'intervista a Libero, sta riflettendo sul da farsi dopo la vittoria dialle primarie del 26 ...

Carlonon è iscritto al Pd ma è stato eletto nelle sue file e, come confermato in un'intervista a Libero, sta riflettendo sul da farsi dopo la vittoria diSchlein alle primarie del 26 ...Pd,: 'Schlein Il cambiamento non sempre è positivo' Carlonon ne fa mistero, nelle idee di partito della neo segretaria del PdSchlein non ci si rivede e lo dice chiaramente. 'Il programma della Schlein - spiegaa Libero - è basato ...Dicano dal PD se sono d'accordo cono se non sia il caso invece di prendere le distanze ... a proposito di scuola e docenti, nella serata del 5 marzo la neo segretaria del PDSchlein è ...

Cottarelli su Elly Schlein: “Il cambiamento non è sempre positivo, ha vinto grazie ai voti del M5s” Globalist.it

