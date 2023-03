Costruzioni | Fillea-Feneal in piazza il 1° aprile per dire al governo ' Fai una cosa buona'

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Labitalia) - A Torino in zona Falchera, periferia in fase di riqualificazione; a Roma in zona Don Bosco, in un quartiere storicamente abitato dai lavoratori dell'edilizia, a Napoli in unadi Pianura-Soccavo, nella IX municipalità, a Palermo nello Zen 2, una delle periferie urbane più abbandonate del paese, a Cagliari nel quartiere Sant'Elia: sono queste le periferie urbane scelte daUil eCgil per la giornata nazionale di lotta del 1°. Una giornata che segnerà il punto di arrivo di una serie di iniziative, volantinaggi, assemblee e azioni simboliche, annunciate la scorsa settimana dai due sindacati di categoria per denunciare gli impatti negativi sul settore dellee mandare un messaggio al'Fai una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignaziomarcel : RT @filleacgil: #Costruzioni. Fillea Cgil si conferma primo #sindacato nel settore con 27 mila iscritti in più. @alegencgil: prossimi appu… - giuseppefregnan : RT @filleacgil: #Costruzioni. Fillea Cgil si conferma primo #sindacato nel settore con 27 mila iscritti in più. @alegencgil: prossimi appu… - himeralive : I sindacati degli edili proclamano lo stato di agitazione al cantiere del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castel… - FBardinella : RT @filleacgil: #Costruzioni. Fillea Cgil si conferma primo #sindacato nel settore con 27 mila iscritti in più. @alegencgil: prossimi appu… - CGILModena : RT @filleacgil: #Costruzioni. Fillea Cgil si conferma primo #sindacato nel settore con 27 mila iscritti in più. @alegencgil: prossimi appu… -

... ci si aspetta con altrettanto importanti ricadute occupazionali nel settore delle. Realizzare un'opera del genere in poco tempo così come viene preventivata, per laCgil è quasi ...... Agci - Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi, Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl,Cgil. L'...... con importanti ricadute occupazionali nel settore delle. Realizzare un'opera del genere in poco tempo così come viene preventivata, per noi dellaCgil Calabria, risulta quasi ...

Costruzioni: Fillea-Cgil, età operai sale, a rischio lavori Pnrr ... Agenzia ANSA

Lunedì 6 Marzo alle 9 si svolgerà un sit-in dei lavoratori della Toto Costruzioni con Fillea, Filca, Feneal davanti alla sede dell'assessorato regionale alle Infrastrutture, in via Leonardo da Vinci ...I dipendenti della Toto Costruzioni, che non hanno ancora ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio, hanno programmato un sit in lunedì (alle 9) davanti all’assessorato Infrastrutture. "Chiediamo l' ...