(Adnkronos) – Alfredo Cospito, l'anarchico che dal 20 ottobre scorso sta facendo lo sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis, è stato nuovamente trasferito – su indicazioni dei medici – dal carcere milanese di Opera al reparto protetto dell'ospedale San Paolo di Milano. L'uomo, che ha sospeso ancora una volta l'assunzione di integratori, torna nella struttura ospedaliera dove era stato già trasferito l'11 febbraio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiLombardia : L'anarchico Cospito trasferito di nuovo dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo di Milano - sciarpuccio : RT @CeresaRaffaele: Alfredo Cospito trasferito di nuovo in ospedale....cronaca di una morte annunciata..?? - mimmoef : LUNEDÌ 6 MARZO ALFREDO COSPITO RITRASFERITO IN OSPEDALE SU INDICAZIONE DEI MEDICI (ANSA)… - annaturri2556 : RT @CeresaRaffaele: Alfredo Cospito trasferito di nuovo in ospedale....cronaca di una morte annunciata..?? - CeresaRaffaele : Alfredo Cospito trasferito di nuovo in ospedale....cronaca di una morte annunciata..?? -