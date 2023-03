Cospito trasferito di nuovo dal carcere di Opera in ospedale (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Alfredo Cospito è stato trasferito di nuovo dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici. L'anarchico, riferiscono fonti qualificate, è arrivato poco prima delle 18 nell'ospedale 'collegato' al carcere. Dopo la bocciatura della richiesta di revoca del 41 bis, Cospito - in sciopero della fame da oltre 4 mesi - ha rifiutato l'assunzione di integratori che avevano portato a un miglioramento delle sue condizioni cliniche tale da indurre i medici a dare l'ok per il ritorno in carcere. Sabato il medico Marco Crosignani l'aveva trovato "molto affaticato". A quanto si è saputo, alcuni valori, come quelli del sodio e del potassio, si sono innalzati e fanno pensare a un possibile squilibrio degli elettroliti. Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Alfredoè statodidaldiall'ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici. L'anarchico, riferiscono fonti qualificate, è arrivato poco prima delle 18 nell'ospedale 'collegato' al. Dopo la bocciatura della richiesta di revoca del 41 bis,- in sciopero della fame da oltre 4 mesi - ha rifiutato l'assunzione di integratori che avevano portato a un miglioramento delle sue condizioni cliniche tale da indurre i medici a dare l'ok per il ritorno in. Sabato il medico Marco Crosignani l'aveva trovato "molto affaticato". A quanto si è saputo, alcuni valori, come quelli del sodio e del potassio, si sono innalzati e fanno pensare a un possibile squilibrio degli elettroliti.

