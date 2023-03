Cospito torna all' ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici

(Di lunedì 6 marzo 2023) Alfredoall’Sandi. L'anarchico, che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis, sudeidel centro clinico del carcere di Opera rinel reparto dina penitenziaria del polo milanese. Il nuovo trasferimento si è reso necessario in quanto l'esponente della Fai, dopo il rigetto da parte della Cassazione della richiesta di revoca del 41 bis, ha sospeso l'assunzione di integratori. È la seconda volta che dal penitenziario milanese viene portato nella struttura ospedaliera.

