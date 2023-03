Cospito lascia il carcere di Opera e torna in ospedale: l’anarchico rifiuta gli integratori (Di lunedì 6 marzo 2023) torna in ospedale Alfredo Cospito, l’anarchico-insurrezionalista che dal 20 ottobre è in sciopero della fame contro il 41 bis. Su indicazioni dei medici del centro clinico del carcere di Opera ritorna nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. È la seconda volta che dal penitenziario milanese Cospito viene trasferito nella struttura ospedaliera. Cospito torna nell’ospedale San Paolo di Milano per accertamenti Il nuovo trasferimento, si apprende da fonti Dap, si è reso necessario in quanto, dopo il no della Cassazione alla richiesta di revoca del 41 bis, ha sospeso l’assunzione di integratori. Da quanto si apprende il trasferimento in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023)inAlfredo-insurrezionalista che dal 20 ottobre è in sciopero della fame contro il 41 bis. Su indicazioni dei medici del centro clinico deldirinel reparto di medicina penitenziaria dell’San Paolo di Milano. È la seconda volta che dal penitenziario milaneseviene trasferito nella struttura ospedaliera.nell’San Paolo di Milano per accertamenti Il nuovo trasferimento, si apprende da fonti Dap, si è reso necessario in quanto, dopo il no della Cassazione alla richiesta di revoca del 41 bis, ha sospeso l’assunzione di. Da quanto si apprende il trasferimento in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Cospito lascia il carcere di Opera e torna in ospedale: l’anarchico rifiuta gli integratori - Slutta_ : 6 Marzo 2023. Torino devastata dalla violenza degli anarchici. Il corteo degli anarchici lascia dietro di sé una… - HurricanePolym2 : Il governo, o lo Stato che dir si voglia, lascia morire i disperati in mare a #Crotone, così come #Cospito in carce… - Bla___ : RT @geidiemme: Valditara e gli studenti da umiliare, Nordio che lascia crepare di fame Cospito al 41bis, le parole indegne di Piantedosi su… - Tullio_Avoledo : RT @geidiemme: Valditara e gli studenti da umiliare, Nordio che lascia crepare di fame Cospito al 41bis, le parole indegne di Piantedosi su… -