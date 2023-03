Cospito di nuovo in ospedale (Di lunedì 6 marzo 2023) Per la seconda volta in pochi giorni Alfredo Cospito torna in ospedale su indicazione dei medici. Sarà ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San paolo a Milano. L'anarchico, detenuto in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 marzo 2023) Per la seconda volta in pochi giorni Alfredotorna insu indicazione dei medici. Sarà ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San paolo a Milano. L'anarchico, detenuto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La Cassazione conferma il #41bis per il terrorista #Cospito. Ma il nuovo segretario del #Pd andrà a trovarlo in car… - Dondolino72 : RT @ilpost: Alfredo Cospito è stato di nuovo trasferito in ospedale - ledicoladelsud : Cospito trasferito di nuovo in ospedale - alexarmuzzi : RT @ilpost: Alfredo Cospito è stato di nuovo trasferito in ospedale - News24_it : Cospito trasferito di nuovo in ospedale -