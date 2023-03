Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiavela : Cosixty 8, Sly Fox Cube e Gaba vincono il Campionato Invernale di Napoli - NauticaReport : Campionato Invernale Vela Napoli: vincono Cosixty 8, Sly Fox Cube e Gaba - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela: Cosixty 8, Sly Fox Cube e Gaba vincono il Campionato Invernale di Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: Vela: Cosixty 8, Sly Fox Cube e Gaba vincono il Campionato Invernale di Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela: Cosixty 8, Sly Fox Cube e Gaba vincono il Campionato Invernale di Napoli -

...8 ha trionfato nella classe ORC (Torre Annunziata),Fox Cube nei Grancrociera (RYCC Savoaia) e Gaba negli Sportboat (CN Torre del Greco). 'Per il Campionato Invernale di Napoli si è ......classe Grancrociera a guidare la classifica èFox Cube, di Fotticchia e Gagliardi (R. Y. C. C. Savoia), al secondo posto Zen 2 e, al terzo, Vis Iovis. Infine, nella classe Orc, è in testa...Davanti all'impareggiabile scenario del Vesuvio innevato, nella classe ORC 0 - 5 ha vinto8 ... La classe Grancrociera ha visto primeggiareFox Cube di Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi ...

Cosixty 8, Sly Fox Cube e Gaba vincono l'invernale di Napoli ilmattino.it

Con le regate dello scorso fine settimana, è andata in archivio la cinquantunesima edizione del Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli. Nove prove, quattordici trofei assegnati dai ...Una splendente giornata di sole ieri, sulla costa di Sanremo al largo del Marina Aregai, ha fatto da sfondo a una perfetta giornata con le prime ...