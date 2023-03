Così Salvini ha salvato le auto e gli italiani. Blitz capolavoro, l'euro-retroscena (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella vicenda del blocco alle auto diesel e benzina a partire dal 2035- al momento scongiurata - una cosa è certa: la Lega di Matteo Salvini aveva capito tutto. E prima di tutti gli altri. Per questo non stupisce che ieri l'edizione europea del Financial Times abbia dedicato l'apertura al ruolo che Matteo Salvini ha avuto nel convincere la Germania e altri Paesi a coalizzarsi per rimandare a data da destinarsi il bando del motori a combustione. Prima però va ricordato che la battaglia della Lega era partita da quella Lombardia che assieme al Piemonte - rappresenta il cuore pulsante dell'automotive, cioè l'insieme di quelle aziende che producono la componentistica con la quale i veicoli vengono assemblati. Fin dalla presentazione di quel provvedimento, da Palazzo Lombardia - sede del governo regionale - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella vicenda del blocco allediesel e benzina a partire dal 2035- al momento scongiurata - una cosa è certa: la Lega di Matteoaveva capito tutto. E prima di tutti gli altri. Per questo non stupisce che ieri l'edizionepea del Financial Times abbia dedicato l'apertura al ruolo che Matteoha avuto nel convincere la Germania e altri Paesi a coalizzarsi per rimandare a data da destinarsi il bando del motori a combustione. Prima però va ricordato che la battaglia della Lega era partita da quella Lombardia che assieme al Piemonte - rappresenta il cuore pulsante dell'motive, cioè l'insieme di quelle aziende che producono la componentistica con la quale i veicoli vengono assemblati. Fin dalla presentazione di quel provvedimento, da Palazzo Lombardia - sede del governo regionale - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScarlettC777 : RT @stallicubi: VACCINATI per fasce di età Se la Meloni e Salvini si sono guardati bene dal vaccinare i propri figli, possiamo vedere che… - AndreaPecchia1 : Non so se mi fanno più rabbia o tristezza #Salvini e la #Meloni che fanno loro le parole di #PapaFrancesco sugli… - GiusiFor : @matteosalvinimi Tipico post alla Salvini. Lei non ha letto tutta la lettera, altrimenti non si sentirebbe così a p… - UnicronPlanetM : RT @stallicubi: VACCINATI per fasce di età Se la Meloni e Salvini si sono guardati bene dal vaccinare i propri figli, possiamo vedere che… - RomaSiLaJuveNo : RT @BOB9315: @juventusfc Se gli avesse spaccato il ginocchio sarebbe stato da premiare. Così mi fa soltanto venir voglia di votare Salvini -

Schlein, anche per l'oblio la sinistra usa il doppiopesismo ... tornando indietro, avrebbe scritto quei tweet e avrebbe espresso quei giudizi così tranchant sui ... anche nel recente passato, esternazioni social di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e altri esponenti ... Donne al comando e all'opposizione (e non solo) - L' ... come tanti hanno osservato, un voto 'liberatorio' da parte di molti che hanno inteso così dare un ... perché la Guardia Costiera, che dipende dal ministero dei Trasporti Matteo Salvini , non è ... Schlein - Conte - Landini: qualcosa si muove - L' ... insieme al suo amico Giggino , si è allontanato da Salvini dicendo che era tutta colpa sua il trattamento dei migranti e della Diciotti , ecc. Di un uomo così, di 'Giuseppi' " e non dimentichiamo ... ... tornando indietro, avrebbe scritto quei tweet e avrebbe espresso quei giudizitranchant sui ... anche nel recente passato, esternazioni social di Giorgia Meloni, Matteoe altri esponenti ...... come tanti hanno osservato, un voto 'liberatorio' da parte di molti che hanno intesodare un ... perché la Guardia Costiera, che dipende dal ministero dei Trasporti Matteo, non è ...... insieme al suo amico Giggino , si è allontanato dadicendo che era tutta colpa sua il trattamento dei migranti e della Diciotti , ecc. Di un uomo, di 'Giuseppi' " e non dimentichiamo ... Così Matteo Salvini ha messo le mani sulla Guardia costiera Domani