Così Lollobrigida smentisce il Terzo polo sui ristoranti Made in Italy (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida propone un disciplinare per i ristoranti Made in Italy all'estero, che voleva anche l'allora ministro Bellanova. Ma oggi il Terzo polo lo rinnega Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ministro dell'Agricolturapropone un disciplinare per iinall'estero, che voleva anche l'allora ministro Bellanova. Ma oggi illo rinnega

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bravotipo1 : @FrancescoLollo1 @marattin plot twist: il ministro Lollobrigida scopre che metà dei falsi ristoranti made in Italy… - nemiroski : @marattin @TeresaBellanova Facciamo così, si trovano #Lollobrigida e #Bellanova e trovano una soluzione. Di Teresa io mi fido. - frncsc20002 : @dottorpax Lollobrigida si è autoconvinto di essere il garante della qualità del made in Italy in Italia e nel mond… - fisco24_info : Siccità, Lollobrigida: 'eccesso burocrazia, ci sono 8 mld da spendere': (Adnkronos) - Così il ministro dell'Agricol… - rtl1025 : ?? #Siccità, 'A disposizione quasi 8 miliardi che sono lì da qualche anno con l'impossibilità di essere spesi per ra… -