Così l’Italia si prepara al trilaterale sul Tempest L’incontro Crosetto-Sukuzi

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 marzo 2023) Si è tenuto un incontro amichevole tra il ministro della Difesa, Guido, e l’ambasciatore giapponese in Italia, Satoshi Suzuki. Un’occasione di confronto su diversi temi, che spaziano dalla cooperazione tecnologica tra Roma e Tokyo alle collaborazioni industriali sul piano bilaterale, le quali afferiscono anche al settore della Difesa, come conferma il programma Global combat air programme (Gcap).è da vedersi come apripista per quello che avverrà entro fine marzo trae i suoi omologhi britannico, Ben Wallace, e giapponese Yasukazu Hamada. I tre ministri si incontreranno infatti nella capitale giapponese per discutere i prossimi passi verso lo sviluppo congiunto del sistema aereo di combattimento di sesta generazione, il Gcap, destinato a sostituire i circa novanta caccia F-2 giapponesi e gli oltre duecento ...