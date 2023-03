Cosa faranno Harry e Meghan con l’invito all’incoronazione di re Carlo? (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo tanta attesa il principe Harry e Meghan Markle hanno ricevuto il discusso invito alla cerimonia di incoronazione di re Carlo. Il duca e la duchessa del Sussex, come confermano le fonti ufficiali, figurano nella lista degli invitati all’incoronazione de Re, che si terrà il prossimo 6 maggio, ma si rifiutano ancora di confermare se parteciperanno o meno all’atteso evento. Il principe Harry, che insieme alla moglie Meghan, ha sferrato negli ultimi mesi una serie di attacchi straordinari contro la Famiglia Reale inglese, ha confermato di aver ricevuto l’invito in forma inaspettata. Come ha dichiarato nel corso di una recente intervista, infatti, pare che re Carlo abbia inviato una mail con i dettagli dell’evento. Nessuna lettera da Palazzo, ma un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo tanta attesa il principeMarkle hanno ricevuto il discusso invito alla cerimonia di incoronazione di re. Il duca e la duchessa del Sussex, come confermano le fonti ufficiali, figurano nella lista degli invitatide Re, che si terrà il prossimo 6 maggio, ma si rifiutano ancora di confermare se parteciperanno o meno all’atteso evento. Il principe, che insieme alla moglie, ha sferrato negli ultimi mesi una serie di attacchi straordinari contro la Famiglia Reale inglese, ha confermato di aver ricevutoin forma inaspettata. Come ha dichiarato nel corso di una recente intervista, infatti, pare che reabbia inviato una mail con i dettagli dell’evento. Nessuna lettera da Palazzo, ma un ...

