Coro antisemita dei laziali al Maradona | “c’hai er padre deportato e tu’ madre è Anna Frank” VIDEO

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il lancio dei fumogeni e bombe carta avvenute dal settore ospiti deldurante Napoli-Lazio di venerdì scorso che è costato il ricovero di un ragazzo in ospedale, i tifosihanno continuato a mettere in scena uno spettacolo indeso. Questa volta si sono resi protagonisti di cori di matriceintonati al di fuori del settore ospiti dello stadio partenopeo. “So laziale e so razzista siamo le camice brune tu ce fai pena con sta cazzo de kippah.ere tu. Romanista sei un rabbino pane azzimo e agnellino e festeggi l’Hanukkà, lalala lalala”. Questo ilvergognoso intonato e ripreso che è subito diventato virale sui ...

A rendersi protagonisti sono i tifosi della Lazio che in occasione della partita contro il Napoli hanno intonato un coro di matrice antisemita fuori dal settore ospiti. "So laziale e so razzista ..." Il coro intonato da un centinaio di persone è stato poi postato su diversi social diventato virale. Non è la prima volta che i tifosi biancocelesti si rendono protagonisti di episodi di matrice antisemita.

Vergognosi cori antisemiti da parte dei tifosi della Lazio all'interno dello stadio Maradona di Napoli dove i biancocelesti hanno battuto i partenopei venerdì sera. "Romanista rabbino, tu madre è Anna Frank", cori antisemiti durante Lazio Napoli. Non è la prima volta che gli ultras della Lazio si rendono protagonisti di episodi simili.