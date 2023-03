Cornetti veloci | il metodo per prepararli in un baleno

Leggi su donnaup

(Di lunedì 6 marzo 2023) Questo straordinarioper preparare i croissant vi stupirà. Sono ariosi, golosi, invitanti. Servono pochissimi ingredienti, qualche trucco segreto e zero manualità per sfornare deidegni della migliore pasticceria della città. Gustateli tali e quali o ripieni di marmellata, crema, nutella, burro: la colazione sarà il miglior momento della giornata. Che aspettate allora? Si comincia! Per questa ricetta, vi serviranno Farina, 660 g. Burro, 100 g Acqua, 200 ml. latte, 200 ml. Zucchero, 25 g. Lievito di birra secco, 10 g. Uova, 2 di cui 1 intero + 1 solo il tuorlo. Sale, un cucchiaino. Per decorare: 1 tuorlo + 1 goccio di latte. La preparazione dell’impasto Scaldate il latte in un tegamino, senza portarlo a bollore. Versatelo in un recipiente, unite il lievito e lo zucchero. Mescolate con una marisa per sciogliere i granelli, quindi ...