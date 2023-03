Cormons | nuova stagione di APERITIVO CON L’ARTE | con dedica a LETIZIA BATTAGLIA | fotografa di mafia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Riparte nel segno delle donne il cartellone 2023 di “con”, il fortunato format ideato nel 2017 dal fotografo e videomaker triestino Massimo Tommasini, che attraverso l’organizzazione dell’Associazione culturale “Adelinquere” (nata da un’idea condivisa con la giornalista Cristina Bonadei), ha collezionatopiù di 180 eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia coinvolgendo quasi 60 artisti locali, senza contare le prime uscite anche in Veneto, dalla scorsa. “Donne (Rivoluzionarie) in cerca di guai” è il titolo dell’itinerario che si snoderà nel corso di quest’anno, partendo proprio dalla data-simbolo del prossimo 8 marzo.Artiste, dive del palcoscenico o del cinema, personalità originali dele della fotografia, icone pop sono le figure scelte da Tommasini per questo percorso lungo il XX ...

Un successo atteso, come ogni volta che si parte con un'idea, la si coccola come una figliola e si cerca di farla crescere nel modo migliore possibile.

Riparte nel segno delle donne il cartellone 2023 di "Aperitivo con l'Arte", il fortunato format ideato nel 2017 dal fotografo e videomaker triestino Massimo Tommasini, che attraverso l'organizzazione ...