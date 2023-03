"Cordoglio si trasformi in scelte concrete": Cutro, l'appello di Mattarella (Di lunedì 6 marzo 2023) "il Cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative da parte di tutti, dall'Italia per la sua parte, dell'Unione Europea, tutti i Paesi che ne fanno parte. Perché questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto", le parole di Mattarella a Potenza per l'inaugurazione dell'Anno Accademico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) "ildeve tradursi in, operative da parte di tutti, dall'Italia per la sua parte, dell'Unione Europea, tutti i Paesi che ne fanno parte. Perché questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto", le parole dia Potenza per l'inaugurazione dell'Anno Accademico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

