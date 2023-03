Convocati Croazia per la qualificazioni a Euro2024 | presenti quattro “italiani”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Laha diramato la lista deiper i match di qualificazione al prossimo Europeo:” Laha diramato la lista dei giocatoriper i match contro Galles e Turchia, valide per leal prossimo Europeo. ? Here is #Croatia squad for the first two @qualifiers! ?##Family #Vatreni???? pic.twitter.com/Az1WnamXJs— HNS (@HNS CFF) March 6, 2023in listagiocatori di Serie A: Martin Erlic del Sassuolo, Marcelo Brozovic dell’Inter, Mario Pasalic dell’Atalanta e Nikola Vlasic del Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Croazia, i convocati per le qualificazioni all'#Europeo: quattro italiani - sportface2016 : #Croazia, qualificazioni #Euro2024: quattro 'italiani' nella lista convocati - FcInterNewsit : Croazia, i convocati per le gare con Galles e Turchia: presente anche Brozovic -

Sono 25 idal Ct della, Zlatko Dalic , in vista dei primi due impegni delle qualificazioni a Euro2024 , il 25 marzo con Galles e Turchia . Quattro gli 'italiani' in elenco: Martin Erlic del ...: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia),... Gruppo A, Zagabria 8 Marzo 17:30 Italia - Giappone 19:00- Usa 20:30 Francia - Ungheria 9 ...... previsto a Pore , in. Streaming . Tutte e tre le gare di questo Main Round saranno trasmesse in streaming sul sito della FIGC. L'elenco deiPortieri : Sebastiano Di Odoardo (Città ...

La Croazia dirama i 25 convocati per gli impegni nazionali, presenti ... numero-diez.com

Sono 25 i convocati dal Ct della Croazia, Zlatko Dalic, in vista dei primi due impegni delle qualificazioni a Euro2024, il 25 marzo con Galles e Turchia. Quattro gli “italiani” in elenco: Martin Erlic ...C’è anche Martin Erlic nella lista dei convocati della Croazia in vista di Croazia-Galles (25 marzo alle 20.45) e Turchia-Croazia (28 marzo alle 20.45), entrambe valide per le qualificazioni agli Euro ...