Controlli con etilometro. Ritirate 9 patenti (Di lunedì 6 marzo 2023) Nello scorso week end, i Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno eseguito uno specifico servizio ad "alto impatto" nei comuni di Massafra, Crispiano e Palagiano con l'obiettivo primario di scongiurare il pericolosissimo fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcooliche. Durante l'attività sono stati eseguiti 12 Controlli con etilometro e di questi 5 sono risultati superiori alla soglia di Legge, comportando inoltre in alcuni casi il ritiro del veicolo e della patente di guida. Sono state elevate 24 infrazioni al c.d.s., controllati 5 esercizi pubblici, ritirati 9 documenti di circolazione e sequestrati 5 veicoli. In totale sono state controllate 126 persone e 104 veicoli. Durante lo stesso servizio sono stati ritirati anche dei fucili da caccia poiché detenuti in un luogo diverso da quello denunciato ed una donna di Crispiano ...

