Conte in imbarazzo per la presa di posizione della Schlein | «Non si può essere d’accordo su tutto»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Alla prima uscita, Giuseppeed Ellydimostrano che la loro à tutt’altro che un’alleanza nata sulla base di un idem sentire. La nuova leader del Pd, dopo aver pontificato sul pacifismo versione arcobaleno, ha dovuto ammettere che le armi in Ucraina vanno inviate. E a Giuseppi non è rimasto altro che metterci una pezza, dimostrando che stanno mettendo in piedi un’Armata Brancaleone che non ha né capo né coda..: «Con le opposizioni non siamo sulle stesse posizioni su molti temi» Sì all’jnvio di armi in Ucraina, quindi., spiazzato, ne ha preso atto. E nella lectio La politica estera del M5S, tenuta alla 24 Ore Business School, ha provato a replicare a distanza alla neo-segretaria del Pd. Ma ha preferito nonaltrettanto categorico e tranchant. Allora, prima si è trincerato ...

