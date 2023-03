Confindustria Caserta e Università Vanvitelli per il turismo sostenibile (Di lunedì 6 marzo 2023) La Sezione turismo di Confindustria Caserta e l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ a confronto sugli scenari di sviluppo turistico in Terra di Lavoro: l’occasione è la presentazione, presso la sala conferenze dell’Associazione degli imprenditori Casertani, della seconda edizione del Master Universitario di I livello sul turismo sostenibile e la comunicazione della bellezza – Esperienze euro-mediterranee, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo Casertano, guidato dal prof. Francesco Eriberto d’Ippolito, e diretto dal prof. Vincenzo Pepe. in foto il professor Vincenzo Pepe con il dottor Giovanni Bo, presidente della Sezione turismo di Confindustria CasertaCon ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) La Sezionedie l’della Campania ‘Luigi’ a confronto sugli scenari di sviluppo turistico in Terra di Lavoro: l’occasione è la presentazione, presso la sala conferenze dell’Associazione degli imprenditorini, della seconda edizione del Master Universitario di I livello sule la comunicazione della bellezza – Esperienze euro-mediterranee, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneono, guidato dal prof. Francesco Eriberto d’Ippolito, e diretto dal prof. Vincenzo Pepe. in foto il professor Vincenzo Pepe con il dottor Giovanni Bo, presidente della SezionediCon ...

