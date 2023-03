Conferenza stampa Allegri: «Kean? Ha chiesto scusa, prenderemo provvedimenti» (Di lunedì 6 marzo 2023) Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero dopo la sfida tra la Roma e la Juventus. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato in Conferenza stampa dopo Roma-Juventus di Serie A. Kean – «Ci ho già parlato ed ha chiesto scusa. Un errore così non si può fare perché è questione di responsabilità. prenderemo provvedimenti su questo. Quando si entra si deve determinare ma non si deve mai rimanere in dieci». MODULO – «Non parliamo di moduli, parliamo della Juventus che sta facendo nonostante la sconfitta di stasera, che era una partita molto difficile. Abbiamo avuto una occasione con Rabiot e abbiamo preso un bel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023): le parole del tecnico bianconero dopo la sfida tra la Roma e la Juventus. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Massimiliano, tecnico bianconero, ha parlato indopo Roma-Juventus di Serie A.– «Ci ho già parlato ed ha. Un errore così non si può fare perché è questione di responsabilità.su questo. Quando si entra si deve determinare ma non si deve mai rimanere in dieci». MODULO – «Non parliamo di moduli, parliamo della Juventus che sta facendo nonostante la sconfitta di stasera, che era una partita molto difficile. Abbiamo avuto una occasione con Rabiot e abbiamo preso un bel ...

