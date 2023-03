Concorsi pubblici, 450.000 assunzioni entro il 2025: dove e come candidarsi (Di lunedì 6 marzo 2023) La notizia di 450mila assunzioni nei prossimi anni arriva direttamente dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Si tratta di un reclutamento che verrà portato a compimento nei prossimi due anni. entro il 2025 sono, infatti, previste le 450mila assunzioni. Il piano di assunzioni che non convince i sindacati Si tratta di un piano che non convince completamente i sindacati sia perché già quest’anno andrà in pensione un numero di persone al quale non corrisponde eguale numero di personale disponibile, sia per la mancanza del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici e dell’aumento degli stipendi. Le organizzazioni sindacali restano perplesse di fronte a un piano che mira ad assumere un considerevole numero di dipendenti, ma non mette al sicuro quelli già impiegati. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) La notizia di 450milanei prossimi anni arriva direttamente dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Si tratta di un reclutamento che verrà portato a compimento nei prossimi due anni.ilsono, infatti, previste le 450mila. Il piano diche non convince i sindacati Si tratta di un piano che non convince completamente i sindacati sia perché già quest’anno andrà in pensione un numero di persone al quale non corrisponde eguale numero di personale disponibile, sia per la mancanza del rinnovo dei contratti dei dipendentie dell’aumento degli stipendi. Le organizzazioni sindacali restano perplesse di fronte a un piano che mira ad assumere un considerevole numero di dipendenti, ma non mette al sicuro quelli già impiegati. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Concorsi pubblici, 450.000 assunzioni entro il 2025: dove e come candidarsi - ProvinciaPavia : ?Concorso pubblico per 2 posti di Tecnico informatico presso la Provincia di Pavia ?? - circuitolavoro : Concorso ATAF Foggia per autisti di autobus con licenza media - - circuitolavoro : All'Università di Salerno un concorso per 15 posti nell'area Tecnico-Scientifica - - circuitolavoro : Concorso per 50 infermieri ARES 118 Roma: come candidarsi - -