“Con la guerra in Ucraina abbiamo cambiato epoca” (Di lunedì 6 marzo 2023) François Heisbourg è consigliere speciale alla Fondation pour la recherche stratégique, think tank con sede a Parigi. Dodici mesi dopo l’invasione russa in Ucraina, il 24 febbraio 2022, Heisbourg analizza questo primo anno di combattimenti in “Les Leçons de la guerre” (Odile Jacob). Le Monde – Perché scrive che il conflitto in Ucraina ci invita a “tornare ai classici nel modo di pensare la guerra”? François Heisbourg – Nell’Europea occidentale e democratica, dopo la Seconda guerra mondiale, abbiamo dimenticato – è una constatazione – che la guerra è uno degli strumenti che permette di risolvere i contenziosi. Non tutto si risolve con la negoziazione e la diplomazia. La guerra ha la sua grammatica, la sua sintassi. L’Europa dell’ovest sta riscoprendo la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) François Heisbourg è consigliere speciale alla Fondation pour la recherche stratégique, think tank con sede a Parigi. Dodici mesi dopo l’invasione russa in, il 24 febbraio 2022, Heisbourg analizza questo primo anno di combattimenti in “Les Leçons de la guerre” (Odile Jacob). Le Monde – Perché scrive che il conflitto inci invita a “tornare ai classici nel modo di pensare la”? François Heisbourg – Nell’Europea occidentale e democratica, dopo la Secondamondiale,dimenticato – è una constatazione – che laè uno degli strumenti che permette di risolvere i contenziosi. Non tutto si risolve con la negoziazione e la diplomazia. Laha la sua grammatica, la sua sintassi. L’Europa dell’ovest sta riscoprendo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? USA - Donald #Trump: 'Con me alla Casa Bianca, metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno e andrò d'accord… - HSkelsen : Alcuni punti del discorso di Trump(agliaccio ??) sulla guerra all'Ucraina. > Ha sollevato dubbi sul contributo econ… - Agenzia_Ansa : Trump: 'Eviterò una terza guerra mondiale. Metterò fine in un giorno alla guerra in Ucraina, con me la Russia non h… - MurielMuriella : RT @BelpietroTweet: Le indagini confermano che gli «esperti» erano in realtà degli sprovveduti. Come Ranieri Guerra (Oms) che riteneva stup… - solomarylety : RT @BelpietroTweet: Le indagini confermano che gli «esperti» erano in realtà degli sprovveduti. Come Ranieri Guerra (Oms) che riteneva stup… -