Commissioni POS | il piano del governo per tagliare i costi | cosa cambierà

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ilha istituito un tavolo tecnico presso il MEF per “individuare soluzioni per contenere idelle transazioni elettroniche, tra i quali i pagamenti attraverso i POS.” A darne notizia il Ministero stesso con un recente comunicato stampa. L’obiettivo è quello dilePOS, in particolar modo quelle relative agli acquisti di importo inferiore a 30 euro. Nella prima bozza della Legge di Bilancio 2023 ilaveva inserito una disposizione che eliminava lo stop alle multe per i commercianti che rifiutavano i pagamenti con POS per transazioni al di sotto dei 30 euro. Tuttavia, dopo un braccio di ferro con l’Unione Europea, la norma era stata stralciata. Al suo posto però è stata introdotta, al comma 386 dell’articolo ...

soluzioni per contenere i costi dei pagamenti attraverso POS sulle transazioni fino a 30 euro per gli esercenti con fatturato non superiore a 400.000 euro.

Come previsto dalla legge di bilancio è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il tavolo tecnico per individuare soluzioni pe ...Il MEF comunica l’istituzione di un tavolo permanente per limitare i costi obbligati dei pagamenti POS a carico degli esercenti.