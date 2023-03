Commissioni POS | il piano del governo per tagliare i costi | cosa cambierà

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ilha istituito un tavolo tecnico presso il MEF per “individuare soluzioni per contenere idelle transazioni elettroniche, tra i quali i pagamenti attraverso i POS.” A darne notizia il Ministero stesso con un recente comunicato stampa. L’obiettivo è quello dilePOS, in particolar modo quelle relative agli acquisti di importo inferiore a 30 euro. Nella prima bozza della Legge di Bilancio 2023 ilaveva inserito una disposizione che eliminava lo stop alle multe per i commercianti che rifiutavano i pagamenti con POS per transazioni al di sotto dei 30 euro. Tuttavia, dopo un braccio di ferro con l’Unione Europea, la norma era stata stralciata. Al suo posto però è stata introdotta, al comma 386 dell’articolo ...

Ricordiamo che intanto, anche per il 2023, è valido il Bonus, ossia il credito d'imposta al 30% delleaddebitate per le operazioni di pagamento effettuate mediante strumenti ...I pagamenti con carta in Italia continuano a crescere e, per gli esercenti, diventa sempre più importante capire qualeconviene scegliere per ridurre costi e. Si tratta di una scelta fondamentale che può garantire una riduzione netta della spesa per il. L'offerta su cui puntare in questo momento ...... la possibilità di ricevere pagamenti digitali senza terminale, l'operazione viene finalizzata ... soprattutto, dei player fintech che devono andare oltre della mera logica delleper ...

Pagamenti POS, commissioni verso la riduzione grazie al tavolo tecnico istituito dal MEF per trovare soluzioni e mitigare le spese.È stato istituito presso il Mef il tavolo di confronto per calmierare i prezzi delle commissioni per i pagamenti elettronici. L'istituzione è stata imposta dalla legge di bilancio per il 2023, che pre ...