Come sta Daniele Scardina: le parole di Gilles Rocca in tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Le condizioni Daniele Scardina, il pugile conosciuto Come King Toretto, sono ancora gravi, ma stabili. A riguardo è intervenuto l’amico Gilles Rocca nel salotto televisivo di Francesca Fialdini Da Noi… a ruota libera. A seguito di un malore, Scardina è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a una lunga operazione che si è risolta per il meglio. Stando alle parole di Rocca, il pugile ha iniziato a respirare da solo. Daniele Scardina, le condizioni: l’aggiornamento di Gilles Rocca Una forte emozione per Gilles Rocca, che non ha trattenuto la commozione nel parlare dell’amico, Daniele Scardina, ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 marzo 2023) Le condizioni, il pugile conosciutoKing Toretto, sono ancora gravi, ma stabili. A riguardo è intervenuto l’amiconel salotto televisivo di Francesca Fialdini Da Noi… a ruota libera. A seguito di un malore,è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a una lunga operazione che si è risolta per il meglio. Stando alledi, il pugile ha iniziato a respirare da solo., le condizioni: l’aggiornamento diUna forte emozione per, che non ha trattenuto la commozione nel parlare dell’amico,, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto leggendo gli articoli sull'inchiesta di Bergamo ed appare chiarissimo dove si andrà a parare. Altro che soddisf… - AmiciUfficiale : Il maestro Todaro ha chiesto a Mattia di ballare! Secondo voi come se la sta cavando? #Amici22 - elio_vito : La strumentalizzazione che fa la destra delle parole del Papa (che non piace quando parla di accoglienza) è penosa.… - deb8479eaeef410 : RT @intheoldground: Trinidad Deiros, giornalista di El País, in questo momento si trova a Teheran come inviata. Qui un podcast direttamente… - AndreaGiuricin : Lentamente il traffico #aereo sta tornando anche se non siamo ancora al livello 2019. Con caro #carburanti, allunga… -

Il Reddito di cittadinanza diventa 'Mia, assegno più basso. Obbligo formazione e lavoro per i 16enni Il Reddito di cittadinanza diventa ' Mia ', acronimo di Misura di inclusione attiva . Il governo sta preparando il restyling del sussidio per le fasce di reddito più basse. La novità più grande ... come ... Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 6 al 10 marzo: i segni favoriti dalle stelle ... volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come ... In amore dovete mantenere la calma, soprattutto se pensate che chi vi sta vicino non vi ha detto tutta ... Fikayo Tomori del Milan racconta la sua filosofia: 'Dare tutto e non avere rimpianti' È come se fosse proteso verso di te. Poi, il giorno della partita, i tifosi sono lì da due ore ... In un modo o nell'altro, continuando a impegnarsi per dare sempre il massimo, sta onorando la promessa ... Il Reddito di cittadinanza diventa ' Mia ', acronimo di Misura di inclusione attiva . Il governopreparando il restyling del sussidio per le fasce di reddito più basse. La novità più grande ......... volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su... In amore dovete mantenere la calma, soprattutto se pensate che chi vivicino non vi ha detto tutta ...se fosse proteso verso di te. Poi, il giorno della partita, i tifosi sono lì da due ore ... In un modo o nell'altro, continuando a impegnarsi per dare sempre il massimo,onorando la promessa ... Come sta andando Gualtieri a Roma Il Post