Come si fa a pagare con codice QR (bollette, PagoPA, tasse) (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra i metodi di pagamento in rapida diffusione troviamo il pagamento tramite QR Code, sempre più diffuso tra le bollette della luce, del gas e tra i documenti per il pagamento delle imposte comunali (Come per esempio la TARI o l'IMU) o di altre tasse regionali o statali (in sostituzione dell'F24). Chi non ha mai pagato con questo metodo può imparare subito leggendo la nostra guida su Come pagare con il codice QR, mostrandovi i passi da seguire per poter pagare con PagoPA tutte le bollette e le tasse compatibili con il pagamento tramite codice QR (più rapido e sicuro di andare alla posta e pagare di persona). LEGGI ANCHE -> Come pagare con NFC su ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra i metodi di pagamento in rapida diffusione troviamo il pagamento tramite QR Code, sempre più diffuso tra ledella luce, del gas e tra i documenti per il pagamento delle imposte comunali (per esempio la TARI o l'IMU) o di altreregionali o statali (in sostituzione dell'F24). Chi non ha mai pagato con questo metodo può imparare subito leggendo la nostra guida sucon ilQR, mostrandovi i passi da seguire per potercontutte lee lecompatibili con il pagamento tramiteQR (più rapido e sicuro di andare alla posta edi persona). LEGGI ANCHE ->con NFC su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petto_netto : @Matthewjumped Ha abbandonato la nave durante la tempesta e aveva comunque la facile possibilità di vincere il seco… - DDanielacarla2 : RT @esmeraldarizzi: Da dati @inail_gov emerge chiaramente come durante il #Covid siano state le #lavoratrici a pagare il prezzo più alto pe… - MauroCapozza : RT @erretti42: No alla richiesta di danni di Renzi al Corriere: l'ex premier condannato a pagare 16mila euro. 'Usa il Tribunale civile come… - MauroCapozza : RT @kiara86769608: No alla richiesta di danni di Renzi al Corriere: l’ex premier condannato a pagare 16mila euro. “Usa il Tribunale civile… - MauroCapozza : RT @GigiAdinolfi: GODOOOOOOOOOOO. NO alla richiesta di danni di Renzi al Corriere: l’ex premier condannato a pagare 16mila euro. “Usa il Tr… -