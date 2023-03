Come seguire gli ottavi di finale di Champions League in diretta su Mediaset (Di lunedì 6 marzo 2023) La Champions League è la competizione calcistica per eccellenza, dove le migliori squadre d’Europa si sfidano in una competizione ad eliminazione diretta per conquistare il trofeo più ambito del calcio europeo. Quest’anno, gli ottavi di finale della Champions League vedranno sfidarsi alcune delle squadre più forti del continente, con partite che promettono spettacolo e grandi emozioni. Martedì 7 marzo, alle ore 21.00, su Canale 5 andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Chelsea e Borussia Dortmund, che si terrà allo Stamford Bridge di Londra. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportMediaset.it e su ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Laè la competizione calcistica per eccellenza, dove le migliori squadre d’Europa si sfidano in una competizione ad eliminazioneper conquistare il trofeo più ambito del calcio europeo. Quest’anno, glididellavedranno sfidarsi alcune delle squadre più forti del continente, con partite che promettono spettacolo e grandi emozioni. Martedì 7 marzo, alle ore 21.00, su Canale 5 andrà in onda il match valido per il ritorno deglididitra Chelsea e Borussia Dortmund, che si terrà allo Stamford Bridge di Londra. La gara sarà visibile anche instreaming su sport.it e su ...

