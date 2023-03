Come proseguirà la guerra? Risposte dal panel Csa (Di lunedì 6 marzo 2023) “Un anno fa il mio predecessore disse che la Russia rifiuta di vivere in un mondo post guerra Fredda”, ha esordito Shawn Crowley, incaricato d’affari Usa in Italia, aprendo i lavori del congresso Transatlantic Forum: the Future of the West tenutosi presso il Centro Studi Americani. Oggi, ha proseguito, vediamo la Russia fallire nel suo obiettivo. “Stati tradizionalmente neutrali Come Svezia e Finlandia vogliono aderire alla Nato”, ha aggiunto, “i partner Come l’Italia forniscono supporto militare ed economico perché l’Ucraina vinca questa guerra e conservi il proprio diritto di esistere”. Nel concludere il suo intervento Crowley ha ricordato le parole del presidente Biden: “Resteremo con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Giulio Tremonti, presidente della commissione Esteri della Camera, deputato di Fratelli ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 marzo 2023) “Un anno fa il mio predecessore disse che la Russia rifiuta di vivere in un mondo postFredda”, ha esordito Shawn Crowley, incaricato d’affari Usa in Italia, aprendo i lavori del congresso Transatlantic Forum: the Future of the West tenutosi presso il Centro Studi Americani. Oggi, ha proseguito, vediamo la Russia fallire nel suo obiettivo. “Stati tradizionalmente neutraliSvezia e Finlandia vogliono aderire alla Nato”, ha aggiunto, “i partnerl’Italia forniscono supporto militare ed economico perché l’Ucraina vinca questae conservi il proprio diritto di esistere”. Nel concludere il suo intervento Crowley ha ricordato le parole del presidente Biden: “Resteremo con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Giulio Tremonti, presidente della commissione Esteri della Camera, deputato di Fratelli ...

