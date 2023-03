Come formare i futuri docenti? Non può dipendere solo dai docenti universitari. Dettori: “Ci vuole coordinamento. I docenti scolastici portano la propria esperienza di insegnamento”. [CON VIDEO] (Di lunedì 6 marzo 2023) "Il rapporto tra il contributo dei docenti scolastici e universitari è un problema cruciale all'interno delle didattiche disciplinari per la formazione degli insegnanti. In un'ipotetica situazione ideale, sarebbe necessario un coordinamento tra questi due tipi di docenti". L'articolo Come formare i futuri docenti? Non può dipendere solo dai docenti universitari. Dettori: “Ci vuole coordinamento. I docenti scolastici ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) "Il rapporto tra il contributo deiè un problema cruciale all'interno delle didattiche disciplinari per la formazione degli insegnanti. In un'ipotetica situazione ideale, sarebbe necessario untra questi due tipi di". L'articolo? Non puòdai: “Ci. I...

