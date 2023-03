“Come faremo senza di te?”. Lutto nello sport italiano: “È morta il giorno del suo compleanno” (Di lunedì 6 marzo 2023) Lutto nel mondo dello sport italiano. È morta la famosa corritrice Elisabetta Beltrame, la donna aveva soltanto 36 anni. La beffa oltre al dramma: la Beltrame è morta il giorno del suo compleanno. “È salita in cielo oggi nel giorno del 36esimo compleanno. La ricordiamo con affetto dedicandole una preghiera. Vola a correre in alto Elisabetta”, scrive la società Laziolimpia Runners Team su Facebook. La donna era iscritta qui e soltanto qualche anno fa, proprio con loro aveva raggiunto degli ottimi risultati. senza parole il mondo del running laziale e non solo e chiaramente proprio ieri, giorno della Roma-Ostia, una delle gare più importanti dell’anno, l’hanno voluta ricordare. “Ancora una volta ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)nel mondo dello. Èla famosa corritrice Elisabetta Beltrame, la donna aveva soltanto 36 anni. La beffa oltre al dramma: la Beltrame èildel suo. “È salita in cielo oggi neldel 36esimo. La ricordiamo con affetto dedicandole una preghiera. Vola a correre in alto Elisabetta”, scrive la società Laziolimpia Runners Team su Facebook. La donna era iscritta qui e soltanto qualche anno fa, proprio con loro aveva raggiunto degli ottimi risultati.parole il mondo del running laziale e non solo e chiaramente proprio ieri,della Roma-Ostia, una delle gare più importanti dell’anno, l’hanno voluta ricordare. “Ancora una volta ci ...

