Come e quando pulire e disinfettare il frigo: le indicazioni di un esperto (Di lunedì 6 marzo 2023) Come pulire e disinfettare il frigo: le indicazioni di un esperto Tenere il frigorifero pulito è fondamentale per vivere al meglio la cucina. Spesso, purtroppo, si tende a dare “attenzione” all’elettrodomestico solo nel momento di riporre la spesa ma è chiaro che per conservare al meglio gli alimenti c’è bisogno di molta più cura. Tenerlo pulito serve ad evitare che possano nascere centinaia e migliaia di batteri causati dell’umidità e dell’acqua che si forma al suo interno. È chiaro quindi che trattare il frigo con la giusta cura serve soprattutto a rimanere in buona salute. Per farlo bisogna semplicemente seguire alcune regole. In questo modo il frigo sarà perfetto. Come pulire e ... Leggi su donnaup (Di lunedì 6 marzo 2023)il: ledi unTenere ilrifero pulito è fondamentale per vivere al meglio la cucina. Spesso, purtroppo, si tende a dare “attenzione” all’elettrodomestico solo nel momento di riporre la spesa ma è chiaro che per conservare al meglio gli alimenti c’è bisogno di molta più cura. Tenerlo pulito serve ad evitare che possano nascere centinaia e migliaia di batteri causati dell’umidità e dell’acqua che si forma al suo interno. È chiaro quindi che trattare ilcon la giusta cura serve soprattutto a rimanere in buona salute. Per farlo bisogna semplicemente seguire alcune regole. In questo modo ilsarà perfetto.e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata… - juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - sbonaccini : Per questo come Regione Emilia-Romagna abbiamo già pianificato investimenti per decine di milioni € per realizzare… - presanellarete : RT @AntigoneOnlus: Quando ad essere arrestati come scafisti sono dei ragazzini. - Ema_Olmi : RT @DavideR46325615: Quando Giorgia Meloni alla domanda di Sandro Gozi 'ma come blocchi gli sbarchi? Li fai affogare?' Rispondeva 'si certa… -