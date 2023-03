Come apparecchiare la tavola secondo il galateo e fare bella figura con gli ospiti (Di lunedì 6 marzo 2023) Avete a cena degli ospiti importanti e volete fare bella figura? Sicuramente sarà necessario concentrarsi sul menu, accertandosi anche di eventuali preferenze degli ospiti (evitate portate completamente a base di pesce, seppur squisito e con materie prime di qualità, se uno o più dei vostri ospiti non lo gradisce) e, soprattutto di loro intolleranze alimentari ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Avete a cena degliimportanti e volete? Sicuramente sarà necessario concentrarsi sul menu, accertandosi anche di eventuali preferenze degli(evitate portate completamente a base di pesce, seppur squisito e con materie prime di qualità, se uno o più dei vostrinon lo gradisce) e, soprattutto di loro intolleranze alimentari ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nadiamar65 : @Ex_reddito Odio questo modo di apparecchiare, per niente conviviale, mi sembra come se ci fosse un confine da non… - PaolaFucilieri : RT @Barney1404: Sai Fra cosa ho imparato in questi 4 mesi? Che odio apparecchiare per tre e non poter commentare il tuo Fantacalcio con Loo… - s02526371 : RT @ArioPuggioni: @MarceVann Il divario economico è andato ad aumentare sempre di più, lentamente, ma costante. Guarda anche qua come siamo… - MarceVann : RT @ArioPuggioni: @MarceVann Il divario economico è andato ad aumentare sempre di più, lentamente, ma costante. Guarda anche qua come siamo… - ArioPuggioni : @MarceVann Il divario economico è andato ad aumentare sempre di più, lentamente, ma costante. Guarda anche qua come… -